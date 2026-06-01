Священник Островский призвал наказывать за намаз на дороге

В эфире радио Sputnik Павел Островский высказался о ситуации с отменой депортации мигранта, который совершил намаз на улице в Санкт-Петербурге. По его мнению, запрещать религиозные действия в целом недопустимо, однако провокационные поступки должны подпадать под ответственность.

«Если мы запрещаем намаз, означает ли это, что человеку, проходящему мимо храма Покрова на Нерли, который захотел осенить себя крестным знамением – это тоже запрещается? Если человек и вправду провоцирует: остановил движение и стал на дороге делать намаз, то за это надо наказывать. У нас не должно быть исламофобии. В принципе, когда религиозный человек совершает какие-то действия, это у многих вызывает вопросы. Нельзя брать и запрещать намаз. Если это публичное действие, то надо четко расписать, что подпадает под категорию провокации», — высказался Островский в эфире радио Sputnik.

Священник подчеркнул, что необходимо определить границы допустимого для всех религий и закрепить их в правилах, чтобы избежать конфликтов и двойных стандартов.

