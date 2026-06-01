В ИК-35 Кузбасса дети живут с матерями в Доме ребенка

В Доме ребенка при ИК-35 в Кемеровской области дети осужденных женщин получают медицинскую и педагогическую помощь и могут жить вместе с матерями. Об условиях содержания сообщили в ГУФСИН по региону, сообщает СтальМедиа .

Дом ребенка при ИК-35 обеспечивает малышам медицинскую, социальную и педагогическую поддержку. Здесь проводят медико-психологическую реабилитацию и следят за соблюдением прав детей.

Работа с женщинами начинается до рождения ребенка. Специалисты вместе с психологами и медиками консультируют будущих матерей, обсуждают совместное проживание и оказывают психологическую помощь. Большинство родов проходит в Мариинской городской больнице имени В. М. Богониса. После рождения детям оформляют свидетельство, СНИЛС, полис и временную регистрацию.

Сейчас малыши распределены по пяти возрастным группам. За их здоровьем следят педиатры и медсестры, развитием занимаются логопед, педагог-психолог, музыкальный работник и воспитатели. Режим дня включает шестиразовое питание, сон, прогулки и занятия. Помещения оборудованы с учетом требований безопасности.

С 2017 года действует отделение совместного проживания на 12 мест, где матери могут находиться рядом с детьми в условиях, приближенных к домашним. Для малышей проводят праздники, спектакли и спортивные мероприятия. Родственники поддерживают связь через видеозвонки и свидания, а специалисты помогают подготовить детей к дальнейшему устройству и адаптации вне учреждения.

