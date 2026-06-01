HR-эксперт Лоикова назвала вакансии для школьников летом

Каждый четвертый родитель планирует, что ребенок будет работать летом. HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, где школьники могут подработать и сколько заработать, сообщает «Вечерняя Москва» .

Подростки чаще всего устраиваются в точки общепита, где за смену платят в среднем 1–2 тысячи рублей. Также востребованы вожатые и их помощники в лагерях: ставка гарантирует оплату за смену длительностью две–три недели.

Гибкий формат предлагают службы доставки и промоакции — 300–400 рублей в час или сдельная оплата. Однако у курьеров действует система штрафов. «Так что эта работа подойдет для очень резвых и активных ребят», — рассказала Зулия Лоикова.

Школьники могут работать продавцами-консультантами и в сфере услуг — помощниками повара, официантами, бариста. В среднем доход достигает 35 тысяч рублей в месяц, но требуется медицинская книжка.

Доступна и удаленная занятость: модерация чатов, копирайтинг, подготовка сайтов, дизайн. Оплата за проект составляет от 1 до 5 тысяч рублей и выше.

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков напомнил, что работать можно с 14 лет с письменного согласия родителя, с 16 — самостоятельно. В учебный год подростки до 16 лет могут трудиться не более 12 часов в неделю, 16–18 лет — до 17,5 часа. Летом норма увеличивается до 24 и 35 часов соответственно. Несовершеннолетним запрещены испытательный срок, ночные и сверхурочные смены, а зарплата не может быть ниже МРОТ при полной выработке.

