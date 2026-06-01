Юрист разъяснил штрафы за сорванные цветы в парках

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов напомнил, что за сорванные в парках и дворах цветы и ветки можно получить штраф до 5000 рублей и даже уголовное наказание, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам кандидата юридических наук Исмаила Исмаилова, почти все городские зеленые насаждения имеют собственника — муниципалитет, регион, товарищество собственников жилья, парк или частное лицо.

Повреждение деревьев и кустарников считается вредом чужому имуществу. По статье 7.17 КоАП РФ штраф составляет от 300 до 500 рублей, а при значительном ущербе возможна ответственность по статье 158 УК РФ «Кража». Срывать цветы и обрезать ветви разрешено только на собственном участке или с согласия владельца.

В лесопарках действует статья 8.28 КоАП РФ. За повреждение растений предусмотрен штраф от 3000 до 4000 рублей, при использовании спецтехники — до 5000 рублей с конфискацией. Если растение погибло, возможна квалификация по статье 260 УК РФ — до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до семи лет.

Значительным считается ущерб от 5000 рублей. Отдельная ответственность установлена за сбор краснокнижных растений — до 5000 рублей по статье 8.35 КоАП РФ. В Петербурге к особо охраняемым видам относится фиалка топяная.

Гендиректор управляющей компании Юлия Федорова добавила, что за состояние дворовых зеленых насаждений отвечают собственники жилья. Активность жителей и участие в благоустройстве позволяют сохранить посадки и снизить число нарушений.

