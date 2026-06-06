Дрозденко: частичная эвакуация населения проводится в Ленобласти из-за пожара
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Частичная эвакуация населения проводится в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за крупного пожара, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки, над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника. Разрушений не зафиксировано», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате падения обломков беспилотников в Ленобласти зафиксированы незначительные разрушения — посечение осколками фасадов домов и стекол. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.
По словам главы региона, произошло возгорание на объекте Минобороны в Ломоносовском районе. Создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией. Из зоны рядом с возгоранием частично эвакуируют жителей. В течении нескольких часов люди смогут вернуться в свои дома.
Дрозденко призвал отнестись к предпринятым мерам с пониманием, добавив, что ситуация находится под контролем.
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