Внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух»

Внук известного писателя Бориса Заходера подал заявку на регистрацию товарного бренда «Винни Пух», после того как стал правообладателем. Федор Деревянский планирует торговать чипсами, мясом и квашеной капустой, сообщает SHOT .

3 июня потомок создателя известного сказочного персонажа подал заявку в Роспатент. Деревянский планирует зарегистрировать бренд для продажи различных товаров и, по всей видимости, стремится к монополии на этом рынке.

В списке есть все на разный вкус: агар-агар и желатин, кисломолочная и молочная продукция, икра, рыба, мясо, джемы, компоты, чипсики, супы и бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, квашеная капуста, овощные салатики. Из экзотики — сухие съедобные цветы, пыльца растений и личинки муравьев.

В прошлом году Деревянский отсудил бренд «Винни Пух» у ООО «Городская организация Союза писателей». Товарный знак был зарегистрирован в 2004 году отцом и Бориса Заходера Андреем Деревянским. Спустя 9 лет Федор продал бренд, но затем решил его вернуть.

По результатам проверки выяснилось, что компания-владелец не использовала товарный знак в течение последних нескольких лет.

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