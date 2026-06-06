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Сальдо: сумма ущерба от теракта на Каховской ГЭС продолжает расти

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подсчитанный ранее ущерб от теракта ВСУ на Каховской ГЭС составил свыше 11,5 млрд рублей, но он не окончательный и продолжает расти, сообщает РИА Новости .

«В нее (оценку — ред.) входят разрушенные здания, инфраструктура, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологические последствия, проблемы энергосистемы, транспорта, невозможность использовать Каховский судоходный шлюз», — перечислил Сальдо.

Он уточнил, что окончательные расчеты будут только после восстановления инфраструктуры, решения жилвопросов пострадавших в результате теракта и возвращения контроля над правым берегом реки Днепр.

ВСУ уничтожили плотину Каховской ГЭС с помощью ракет. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано свыше 10 тыс. человек.

Как подчеркнул губернатор, человеческая цена катастрофы самая тяжелая. В результате происшествия погибли 60 человек.

Также ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года.

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