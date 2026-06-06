Сальдо: сумма ущерба от теракта на Каховской ГЭС продолжает расти
Фото - © Дмитрий Макеев/РИА Новости
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подсчитанный ранее ущерб от теракта ВСУ на Каховской ГЭС составил свыше 11,5 млрд рублей, но он не окончательный и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
«В нее (оценку — ред.) входят разрушенные здания, инфраструктура, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологические последствия, проблемы энергосистемы, транспорта, невозможность использовать Каховский судоходный шлюз», — перечислил Сальдо.
Он уточнил, что окончательные расчеты будут только после восстановления инфраструктуры, решения жилвопросов пострадавших в результате теракта и возвращения контроля над правым берегом реки Днепр.
ВСУ уничтожили плотину Каховской ГЭС с помощью ракет. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Было эвакуировано свыше 10 тыс. человек.
Как подчеркнул губернатор, человеческая цена катастрофы самая тяжелая. В результате происшествия погибли 60 человек.
Также ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года.
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