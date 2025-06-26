Балицкий: восстановление плотины Каховской ГЭС займет больше года

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщает РИА Новости .

«На восстановление — больше года, это даже если не будет обстрела», — отметил он.

При этом, по подсчетам экологов, наполнение водохранилища займет еще порядка восьми месяцев.

Утром 6 июня 2023 года в подконтрольной РФ части Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС. Вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению Днепра, были затоплены населенные пункты. В результате разрушения Каховской ГЭС число погибших увеличилось до 17.

Врио главы Херсонской области Владимира Сальдо сообщал, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению.