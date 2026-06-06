Глава Херсонской облдумы Томилина заявила, что Украине не нужен мир

Глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина прокомментировала удары ВСУ по Запорожской АЭС. Она считает, что Украине не нужен мир, сообщает ТАСС .

«Спасибо Господу Богу, нашим военным и нашим атомщикам, что вопреки кровавому балагану мы все еще видим небо, а не радиоактивный пепел. Ибо то, что творят эти выродки вокруг ЗАЭС, — это поджигание бикфордова шнура у пороховой бочки, на которой сидит пол-Европы». — сказала Томилина.

По ее словам, украинской власти не нужен мир, а нужен только вечный хаос, который принесет деньги.

5 июня руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявили о начале режима тишины вокруг ЗАЭС. Это необходимо для ремонта одной из двух ЛЭП «Днепровская», поврежденной из-за атак ВСУ. Она не работает с 24 марта.

Также 5 июня ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды станции.

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