Ядовитые жуки снова атакуют россиян во Вьетнаме

На пляжах и в жилых зонах курортов Вьетнама сейчас очень активны ядовитые жуки томкаты, после них остаются ожоги на коже, сообщает Baza .

Недавно от них пострадала семейная пара из России. Вечером женщина лежала в кровати с приоткрытым окном, насекомому село ей на лоб. Она подумала, что это комар, поэтому раздавила жука рукой. На следующий день у пострадавшей появилось сильное жжение на лице, к вечеру кожа покраснела, а через сутки лицо сильно отекло и покрылось волдырями.

Кроме того, похожие ожоги появились и на руках ее супруга.

Медики рассказали россиянке, что она случайно придавила томката, который выделяет токсичную жидкость при повреждении. Врачи предупредили туристов, что сейчас насекомые особенно многочисленны в районе пляжей Камрани. Они могут залетать и на верхние этажи, если горит свет. Еще они любят влажные места и могут прятаться в белье, оставленном на балконе.

У женщины опухли веки, лицо сильно чешется и болит при прикосновении. Медики предупредили, что восстановление после яда жука может занять от недели до месяца.

Томкат — небольшой жук из семейства стафилинид, внешне напоминающий муравья. В основном встречаются в тропиках и субтропиках, предпочитают берега водоемов и болотистые луга. Его яд вызывает сильное раздражение, ожоги и волдыри. В тяжелых случаях возможны суставные боли, приступы тошноты и лихорадка.

В феврале туристы также жаловались на нашествие томкатов во Вьетнаме.

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