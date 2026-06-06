Сверхмалые ядерные реакторы для ЦОДов появятся в РФ

Проректор МИФИ, президент консорциума «Большой МИФИ» Валерий Романюк рассказал, что специалисты МИФИ, консорциума «Большой МИФИ» и «Росатома» работают над проектом сверхмалых ядерных реакторов, которые специально предназначены для обеспечения энергией центров обработки данных (ЦОД), сообщает РИА Новости .

«У нас есть подпрограмма по созданию проекта сверхмалых ядерных реакторов как независимых источников питания для ЦОДов от 5 до 50 мегаватт», — отметил Романюк на ПМЭФ.

Он уточнил, что на сегодняшний день нагрузка на ЦОДы увеличивается во всем мире.

Как добавил проректор, для развития данного направления университет создает отдельное структурное подразделение. Оно будет специализироваться на соответствующих задачах. Кроме того, планируется решать задачи оптимизации работы ЦОДов на базе ИИ, развития сетевой инфраструктуры.

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