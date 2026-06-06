Два российских туриста отравились в Индонезии известным местным вином

В Индонезии два российских туриста отравились известным балийским вином, один из них погиб, сообщает Mash .

31 мая россиянка из Сочи прилетела отдыхать в Индонезию со своим молодым человеком. Вечером она выпила местного вина, которое можно купить практически на каждом углу. Бутылку женщина приобрела в магазине у дороги.

Ночью туристка почувствовала себя плохо. У нее начались тошнота, судороги, а также она потеряла сознание. В госпитале женщину положили на ИВЛ, сделали капельницу, вкололи противосудорожные и седативные препараты.

Позднее томография мозга пациентки показала норму, в анализе крови выявили высокую кислотность. Врачи диагностировали у нее отравление метанолом.

У россиянки не было оформленной страховки, поэтому за три дня в больнице она должна заплатить 425 млн рупий (около 2 млн рублей). Туристке нужно вернуться домой, так как балийские больницы не могут дать ей необходимое лечение. Там не хватает оборудования и квалифицированных врачей.

В конце 2025 года еще один россиянин попал в балийскую больницу. Он отравился тем же самым вином. Мужчина впал в кому и месяц провел на ИВЛ. Состояние пациента было критическим, несколько раз врачи диагностировали у него «смерть мозга». Но так как в больнице нет ЭЭГ и бронхоскопа, то медики не могли это подтвердить.

Для туриста вызвали российских специалистов, чтобы провести его эвакуацию, но состояние пациента не позволило это сделать В итоге мужчина скончался. На его лечение потратили около 8 млн рублей.

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