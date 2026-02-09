Волдыри и ожоги: ядовитые жуки атаковали россиян во Вьетнаме

Во Вьетнаме люди массово жалуются на жуткие волдыри и сильные ожоги, которые появляются из-за контакта с ядовитыми жуками. Среди пострадавших есть россияне, сообщает SHOT .

Жительница Перми с мужем и двумя детьми прилетели на Фукуок на зимовку. Она покрылась укусами, которые сильно зудели. Туристка изучила информацию и заподозрила, что это могло произойти из-за контакта с томкатами — ядовитыми жуками.

Россиянка обратилась в больницу, однако медики не назвали ей причину недуга. В качестве лечения ей прописали мази и лекарства.

Позднее укусы на теле туристки превратились в волдыри. На стене в отеле она заметила томката.

На данный момент во Вьетнаме сезон активности томкатов. Там высокий уровень влажности, что является идеальной средой для размножения этих жуков. В местных чатах россияне жалуются, что опасные насекомые пробираются в отели и оставляют на теле следы, которые потом болят.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.