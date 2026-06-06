В ВСУ рассказали о состоянии националиста Тягнибока, попавшего под удар БПЛА

Лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, пострадавшего при ударе дрона в Запорожской области, «хорошенько контузило», заявил старший лейтенант 128-й бригады «Дикое Поле» ВСУ и его сослуживец Тимур Книш.

«Ранение не смертельное, хорошенькая контузия со всеми последствиями: и баротравма, и сотрясение», — сказал Книш в эфире украинского телеканала «Говорит большой Львов».

Боец ВСУ добавил, что дрон ударил по автомобилю Тягнибока во время передвижения по территории гарнизона.

Согласно данным украинского телеканала, батальон националиста участвует в боевых действиях на части Запорожской области, контролируемой ВСУ.

Тягнибок активно участвовал в событиях на Майдане, приведших к госперевороту на Украине в 2013–2014 годах. Также его называют одним из виновных в расстреле протестующих в ходе беспорядков на Майдане. После того как Крым вошел в состав РФ, он начал угрожать жителям полуострова.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.