Умерла 93-летняя вдова экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт

Вдова бывшего французского президента (1995–2007 гг.) Жака Ширака Бернадетт скончалась, ей было 93 года, сообщает ТАСС .

О ее смерти Agence France-Presse сообщила дочь Клод Ширак.

«Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких», — сказала дочь.

Бернадетт Ширак была единственной первой дамой в истории Франции, которая занимала в стране политическую должность. В 1971 году ее впервые избрали в муниципальный совет коммуны Сарран, а в 1979–2015 годах политик занимала пост генсоветника данного департамента. В 2025 году Ширак получила звание офицера ордена Почетного легиона.

Во время президентских полномочий Жака Ширака его жена посещала РФ. В 2007 году ее наградили медалью Пушкина за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

Ее муж также умер дома в окружении родственников 26 сентября 2019 года.

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