«Массированная атака украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение того, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной», — написал Карасин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что риторика и обращения Киева к мировому сообществу, а также различные торжественные заявления и ритуалы в честь украинских националистов 30-40годов XX века свидетельствуют о том, что режим Зеленского, под громкие аплодисменты утратившей здравый смысл и осторожность Европы, ведет Украину и ее граждан к катастрофе.

Карасин добавил, что таких «горе-политиков» необходимо побежать, так как вести с ними переговоры бесполезно.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что в субботу утром над территории Ленинградской области сбили 144 БПЛА противника. Из-за возгорания на объекте Минобороны в Ломоносовском районе проводится частичная эвакуация жителей ближайших районов.

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил атаки беспилотников ВСУ на объекты в Кронштадте и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

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