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Беглов: три человека пострадали при утренней атаке ВСУ на Санкт-Петербург

Трое мирных жителей пострадали в результате утренней атаки киевского режима на Санкт-Петербург, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита. Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба», — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Состояние троих пострадавших граждан оценивается как легкое. После оказания необходимой медицинской помощь петербуржцев отпустили домой.

Беглов добавил, что оперативный штаб координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотников. Петербуржцев призвали оставаться в своих домах и не выходить на улицу.

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