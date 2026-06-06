Рынок виртуальных операторов в России достиг 111 млрд рублей

В сфере виртуальных операторов на территории РФ работает 40 млн Sim-карт, 26,3 млн из них используют люди, остальные — межмашинные симки, которые вставлены, например, в банкомат, шлагбаумы и др.

Оператор Т2 занимает 60% доли рынка, в банковском сегменте — 87%. В 2016 году компания запустила направление «Фабрика MVNO», в рамках которого предлагает комплекс телеком-услуг для запуска виртуального оператора: виртуально выделенную среду, технику и биллинг в аренду, разработку мобильного приложения и сайта под ключ, анализ Big Data, консалтинг и кастомизацию проектов под клиента.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы iPhone в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. При этом некоторые эксперты уверяют, что отсутствие 5G на смартфонах iPhone в России — проблема, которая абсолютно никак не повлияет на выбор покупателей.

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