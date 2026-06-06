Для удержания этого населенного пункта ВСУ перебросили свои резервы из наиболее подготовленных боевиков, но в ходе столкновений штурмовики «Севера» под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников сломили их сопротивление. Также российские бойцы ликвидировали последние группы отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

Контроль над этим селом не только расширяет зону безопасности на территории Харьковской области, но и позволяет ВС РФ продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, в котором располагается крупный логистический центр противника.

Кроме того, разведчики 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» захватили укрепленные позиции формирований ВСУ на Днепропетровском направлении спецоперации.

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