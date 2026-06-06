Беглов: утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

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Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников, в городе работают средства ПВО, сообщил губернатор Александр Беглов.

«В соответствии с рекомендациями Оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу», — подчеркнул Беглов.

Он добавил, что в Северной столице возможны перебои мобильного интернета.

По его словам, о ликвидации воздушной опасности сообщат дополнительно.

Ранее над Ленинградской областью ночью и утром были перехвачены 86 беспилотников.

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