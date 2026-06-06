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Количество сбитых над Ленинградской областью БПЛА выросло до 86

Над Ленинградской областью ночью и утром были перехвачены 86 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ранее Дрозденко заявлял о 70 уничтоженных дронах.

Также объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве региона. В области возможно понижение скорости мобильного интернета.

Еще в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены временные ограничения. Они распространяются на прием и выпуск самолетов.

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