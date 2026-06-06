ВСУ атаковали дом сотрудницы сельской администрации в Херсонской области

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«Представители органов местного самоуправления и их семьи становятся мишенями прицельных атак со стороны украинских боевиков. Это не первая атака бандеровских террористов на дома сотрудников нашей администрации. Это целенаправленный террор», — написал Филипчук в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки киевского режима члены семьи сотрудницы сельской администрации остались живы. После двух ударов вражеских беспилотников рухнула крыша дома, разбиты окна.

По словам главы муниципалитета, около двух часов ночи FPV-дроны атаковали фельдшерско-акушерский пункт в населенном пункте Богдановка. Пострадавших нет. В результате удара повреждения получила кровля здания.

Кроме того, в населенном пункте Чернянка вражеский беспилотник взорвался, запутавшись в проводах линии электропередач.



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