сегодня в 12:15

Зеленский подтвердил удар дронов ВСУ по Кронштадту и нефтебазе на Кубани

Глава киевского режима Владимир Зеленский официально подтвердил атаки беспилотников ВСУ на объекты в Кронштадте и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

«Важные результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. Спасибо нашим воинам за меткость», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявил, что в субботу утром над территории Ленинградской области сбили 144 БПЛА противника. Из-за возгорания на объекте Минобороны в Ломоносовском районе проводится частичная эвакуация жителей ближайших районов.

Кроме того, минувшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями сбили 376 БПЛА противника.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.