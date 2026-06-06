376 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью
Минувшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями сбили 376 БПЛА противника, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Абхазией, Азовским и Черным морями.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подвергся масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО.
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