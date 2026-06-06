Синоптик Леус: Соединенные Штаты меняют климатическую политику

Власти Соединенных Штатов меняют климатическую политику из-за отмены Дональдом Трампом стимулов к использованию экологически чистой энергии и программы энергосбережения, а также резким ростом цен на энергоносители в результате сбоев поставок, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Штаты, управляемые республиканцами, значительно ускоряют развитие возобновляемых источников энергии, и Техас уже лидирует в этом направлении экологически чистой энергетики. Между тем, штаты с демократическим руководством пересматривают свою климатическую политику», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Калифорния сократила свою программу по ограничению выбросов и инвестиций. До этого Нью-Йорк ослабил свой передовой закон о климате, отложив план по регулированию выбросов углерода с 2024 на 2028 год и понизив целевые показатели сокращения выбросов.

По словам синоптика, другие штаты также отказываются от своих планов по борьбе с изменением климата. Так, губернатор Род-Айленда, который долгое время считался лидером в области климатической политики, предложил отодвинуть на 2033–2050 годы требование штата о 100% возобновляемой энергетике.

Сторонники утверждают, что изменения необходимы для снижения затрат на электроэнергию. При этом защитники климата уверяют, что эта точка зрения недальновидна и ошибочна. Согласно опросам, большинство американцев обеспокоены климатическим кризисом, который дорого обходится работающим людям, заключил Леус.

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