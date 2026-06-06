Столичный суд отказал Бородину по иску к Пугачевой
Пресненский райсуд Москвы рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Ранее Бородин потребовал с артистки 5 млн рублей компенсации за интервью, в котором она назвала его «доносчиком и стукачом».
Суд в удовлетворении исковых требований отказал.
Бородин в случае победы в суде планировал отправить полученную компенсацию на нужды спецоперации.
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