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Столичный суд отказал Бородину по иску к Пугачевой

Пресненский райсуд Москвы рассмотрел гражданское дело по иску главы ФПБК Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Ранее Бородин потребовал с артистки 5 млн рублей компенсации за интервью, в котором она назвала его «доносчиком и стукачом».

Суд в удовлетворении исковых требований отказал.

Бородин в случае победы в суде планировал отправить полученную компенсацию на нужды спецоперации.

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