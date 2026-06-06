На площади 100 кв. м был локализован пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Возгорание произошло в субботу утром на одной из установок системы очистки предприятия. Пожару присвоен высокий ранг сложности.

На месте ЧП продолжаются работы по тушению огня и охлаждению конструкций. Огонь охватил площадь около 100 «квадратов». Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.

Всего в тушении задействовано 80 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 60 человек и 18 единиц техники. В 12:28 возгорание локализовано.

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