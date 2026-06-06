Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени
Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, сообщает 112.
Возгорание возникло в субботу утром на одной из установок системы очистки предприятия. Пожару присвоен высокий ранг сложности.
На опубликованных кадрах видно, как полыхает Тюменский НПЗ. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.
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