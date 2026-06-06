Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени

Происшествия

Пожар произошел на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, сообщает 112.

Возгорание возникло в субботу утром на одной из установок системы очистки предприятия. Пожару присвоен высокий ранг сложности.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает Тюменский НПЗ. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.