Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени

сегодня в 09:41

Возгорание возникло в субботу утром на одной из установок системы очистки предприятия. Пожару присвоен высокий ранг сложности.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает Тюменский НПЗ. В небо поднимаются языки пламени и черные клубы дыма.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших нет.

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