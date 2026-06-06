Шадаев: идут переговоры по восстановлению МАКС в App Store
Фото - © Максим Блинов/РИА Новости
Как рассказал глава Минцифры РФ Максуд Шадаев, министерство ведет переговоры с Apple по восстановлению мессенджера МАКС в App Store, сообщает РИА Новости.
Компания ранее без объяснения причин удалила российский мессенджер из магазина приложений.
По словам министра, ежедневная аудитория МАКС составляет свыше 60 млн человек. Из них примерно 25-30% — пользователи гаджетов на платформе iOS.
Как считает Шадаев, этим решением Apple ограничила сразу доступ более 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервису МАКС.
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