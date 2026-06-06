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Шадаев: идут переговоры по восстановлению МАКС в App Store

Как рассказал глава Минцифры РФ Максуд Шадаев, министерство ведет переговоры с Apple по восстановлению мессенджера МАКС в App Store, сообщает РИА Новости .

Компания ранее без объяснения причин удалила российский мессенджер из магазина приложений.

По словам министра, ежедневная аудитория МАКС составляет свыше 60 млн человек. Из них примерно 25-30% — пользователи гаджетов на платформе iOS.

Как считает Шадаев, этим решением Apple ограничила сразу доступ более 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервису МАКС.

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