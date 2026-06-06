Песков: РФ ответит взаимностью, когда США будут готовы восстановить отношения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва терпелива и ответит взаимностью, когда Вашингтон будет готов к реальному восстановлению отношений. Взаимодействие между странами должно развиваться по принципу «танго нужно танцевать вдвоем», но США пока этого не хотят.

Он подчеркнул, что Белый дом по-прежнему увязывает все с урегулированием российско-украинского конфликта. После завершения конфликта якобы начнется развитие отношений в области экономики, в области инвестиций, культуры и др.

«Мы считаем, что это ошибочный подход. Но танго нужно танцевать вдвоем. Пока американцы этого не хотят. Поэтому мы терпеливы. Нам некуда спешить. А по мере того, как американцы будут уже готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», — сказал Песков в интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group) на полях ПМЭФ-2026.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принял участие в популярном интернет-челлендже «норм или стрем» в студии «VK Видео» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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