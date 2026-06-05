Дмитрий Песков поучаствовал в челлендже «норм или стрем» на ПМЭФ

В ходе короткого опроса олимпийская чемпионка Евгения Медведева просила пресс-секретаря президента России высказаться о различных явлениях и привычках. Песков, например, отнес бороду к «стрему», но дал положительную оценку пышным усам.

«Это супернорм!» — ответил он на соответствующий вопрос ведущего Владимира Маркони.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что не пользуется TikTok и равнодушен к новостям о себе. Он также признался, что предпочитает не вставать рано утром, указывая 8:00 как оптимальное время для пробуждения. Пресс-секретарь российского лидера также осудил журналистов за неточное цитирование его высказываний.

«Это стрем. Не делайте так», — обратился он к представителям СМИ.

Песков добавил, что считает «скорее стрем» отвечать на вопросы журналистов фразой «без комментариев».

Значительная часть его беседы была посвящена теме спорта. Отвечая на вопрос о том, как справиться с завершением спортивной карьеры, Песков подчеркнул, что каждый этап жизни неизбежно связан с трудностями и успехами.

«Всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — отметил он.

Дмитрий Песков, который также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР), рассказал о пользе шахмат для детей.

«Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве. Они не становятся наркоманами. Они не подвержены вот этому злу, который есть в мире. Это страшное зло. Это загадка, почему так происходит, но это действительно так», — заявил Песков.

По его мнению, все больше школ в России и по всему миру включают шахматы в свои программы, так как эта игра учит жизненным навыкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.