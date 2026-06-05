Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивала собственные нужды станции, сообщает пресс-служба станции.

На данный момент энергоблоки переведены на питание от резервных дизель-генераторов, которые сработали в штатном режиме. Нарушений в работе систем безопасности не обнаружено.

Работники станции держат под контролем параметры работы оборудования и принимают все меры для поддержания безопасного состояния блоков.

При этом радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.

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