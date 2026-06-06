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В НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 млрд евро на военные нужды

Государства, входящие в НАТО, рассматривают возможность выделения Украине 70 млрд евро на военные нужды, которые будут обнародованы на саммите альянса в Анкаре в июле, сообщает Politico .

Об этом рассказали четыре дипломата. Речь идет о предложении Германии, которое было высказано в мае. В него войдет новый механизм повышения прозрачности финансирования Украины.

По их словам, решение принято из-за жалоб ряда стран на то, что государства непропорционально несут расходы по поддержке Украины.

«Ключевым моментом является твердое обязательство Анкары продолжать оказывать Украине столь необходимую поддержку на устойчивой и более справедливой основе», — пояснил еще один высокопоставленный дипломат Североатлантического альянса.

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