Военные отражают украинскую атаку в Севастополе

В Севастополе работает авиация, ПВО и мобильные огневые группы, они отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил, что уже перехвачено три БПЛА над морем на значительном удалении от берега.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — добавил Развожаев.

Минувшей ночью над российскими регионами, Азовским и Черным морями сбили 376 БПЛА противника.

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