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Женщина с двумя детьми пострадали при атаке FPV-дрона в Брянской области

Женщина с двумя детьми пострадали в результате атаки украинского FPV-дрона населенного пункта Чубковичи Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что при атаке киевского режима ранения получили женщина, ее 6-летний сын и 7-летняя дочь. Пострадавших экстренно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Ранее мирный житель погиб при падении обломков беспилотника на движущийся автомобиль в Ржевском округе Тверской области.

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