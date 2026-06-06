Мирный житель погиб при падении обломков БПЛА на автомобиль в Тверской области

Мирный житель погиб при падении обломков беспилотника на движущийся автомобиль в Ржевском округе Тверской области. Родственникам погибшего будет оказана необходимая поддержка, сообщил врио главы региона Виталий Королев.

«Над территорией нашего региона за прошедшую ночь уничтожено 5 вражеских беспилотников», — написал Королев в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что в Нелидовском округе рухнувшие обломки БПЛА частично повредили окна здания почты и жилого двухэтажного здания. Никто не пострадал.

По словам врио главы региона, в Жарковском округе обломок беспилотника упал рядом с жилым домом. К счастью, никто из жителей не пострадал. В ЖК оперативно заменят разбитые окна.

Королев добавил, что на месте падения обломков дронов работают оперативные службы. В ближайшее время все повреждения в результате атаки ВСУ будут восстановлены.

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