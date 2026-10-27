Мособлводоканал принимает обращения по единой круглосуточной линии

Единая бесплатная линия Мособлводоканала круглосуточно принимает вопросы о водоснабжении и канализации от жителей девяти муниципалитетов Подмосковья по номеру +7 (800) 222-02-05, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мособлводоканал централизует диспетчерские службы в рамках цифровизации коммунальной сферы Подмосковья. Единая горячая линия +7 (800) 222-02-05 работает без выходных и праздников. Операторы ежемесячно обрабатывают в среднем до полутора тысяч звонков.

Каждое обращение сразу поступает в единую цифровую систему, которая контролирует сроки выезда мастеров и выполнения заявки. Централизация ускоряет координацию ремонтных бригад, в том числе при нештатных ситуациях. Порядок предоставления услуг, график работы ремонтно-восстановительных бригад и перечень работ не изменились — обновился только способ передачи обращений.

На линию можно сообщить о снижении напора, помутнении воды или потере ее питьевого качества, засорах канализации, открытых колодцах, уличных течах и других неполадках на сетях. Также операторы принимают заявки на технологическое присоединение, в том числе для подключения коммуникаций к новому дому.

Линия обслуживает девять муниципалитетов: Богородский, Лосино-Петровский, Электросталь, Павлово-Посадский, Шатуру, Орехово-Зуевский, Чехов, Воскресенск и Сергиево-Посадский.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.