«Ямал» объяснил взыскание 15 тысяч рублей с многодетной пассажирки

Семья из Нового Уренгоя заплатила 18 тысяч за повышенный комфорт

Авиакомпания «Ямал» заявила, что не подавала встречный иск к многодетной жительнице Нового Уренгоя в споре о замене мест. Суд взыскал с пассажирки расходы на госпошлину, сообщает «Север-Пресс» .

Спор начался летом 2025 года. В мае женщина с мужем и четырьмя детьми летела из Нового Уренгоя в Сочи. Семья купила билеты в феврале и доплатила за места повышенного комфорта 18 тысяч рублей. Перед вылетом авиакомпания заменила борт, и пассажиры получили обычные места.

Перевозчик отказался вернуть разницу в цене. Женщина потребовала через суд компенсацию в 20 тысяч рублей. По словам пассажиров, вместо четырех мест в ряду в салоне оказалось шесть. Это подтвердил свидетель, летевший тем же рейсом.

Теперь перевозчик сообщил, что разбирательство завершено, и отказался от дополнительных комментариев по существу спора.

«Авиакомпания „Ямал“ не заявляла встречных требований. Указанная сумма в размере 15 тысяч рублей является судебными расходами по уплате государственной пошлины, а не суммой встречного иска. Взыскать эти расходы с пассажира постановил суд апелляционной инстанции, который принял судебный акт в пользу авиакомпании. Впоследствии Верховный Суд РФ отказал в рассмотрении жалобы», — сообщила пресс-служба перевозчика.

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