Производителей Подмосковья пригласили на выставку «CICPE 2027» в Китае

Производители Подмосковья могут представить товары под брендом «Сделано в России» на выставке «CICPE 2027», которая пройдет 13–18 апреля 2027 года на острове Хайнань. Заявки принимают до 14 декабря, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятия агропромышленного комплекса, производители продуктов питания и потребительских товаров Подмосковья могут присоединиться к национальной экспозиции «Сделано в России» на 7-й Китайской международной выставке потребительских товаров «CICPE 2027». Она пройдет 13–18 апреля 2027 года на Хайнане. Участие организует Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). Заявки принимают до 14 декабря через платформу «Мой экспорт» на портале «Госуслуги ВЭД».

Выставка — площадка беспошлинной торговли и выхода зарубежных брендов на рынок Китая. Она охватывает продукты питания, БАДы, напитки и спортивное питание, страновые и региональные экспозиции, потребительские технологии, умные устройства, моду, косметику, аксессуары и электронную торговлю. Экспортеры смогут представить товары китайским потребителям, провести прямые переговоры с иностранными закупщиками и заключить экспортные контракты.

РЭЦ полностью оплатит аренду площадей, застройку зон деловых встреч, администрирование, информационное сопровождение и привлечение зарубежных партнеров. Расходы на индивидуальную застройку стендов и перевозку образцов, включая таможенное оформление и страхование, софинансируются на 80% для малого и среднего бизнеса и на 50% — для крупного.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что регион системно помогает местным производителям выходить на внешние рынки. Поддержка институтов развития позволяет агробизнесу расширять поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.