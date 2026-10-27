Роман Габриа сделал историю подвесок центром спектакля о мушкетерах

В постановке «Три мушкетера, или Подвески королевы» Театра имени Комиссаржевской Роман Габриа сосредоточился на интриге вокруг украшений Анны Австрийской, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главными героями стали Королева, Король, Бэкингем и Ришелье. Режиссер не планировал охватить весь роман Дюма: мушкетеры участвуют в выбранной сюжетной линии благодаря д’Артаньяну, который помогает доставить украшения.

Габриа обратился к комедии дель арте и французской пантомиме. Спектакль идет в эстетике «черного кабинета»: на сцене нет предметов, актеры создают их и места действия своей игрой. Ориентиром для режиссера стал театр Евгения Вахтангова, соединяющий психологическую школу, комедию и зрелищность.

«Я очень надеюсь, что он бы нас не поругал. Мы отнеслись к первоисточнику и к литературе с большим уважением и любовью. Я минимально вмешивался в диалоги и литературную основу — мы следовали букве автора и переводчика», — ответил Габриа на вопрос о возможной реакции Дюма.

Михаил Боярский записал закадровый голос отца д’Артаньяна. Его герой дает сыну советы перед дорогой в большой город. Если публика полюбит постановку, театр мечтает выпустить продолжение с более развернутыми линиями мушкетеров и появлением Миледи.

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