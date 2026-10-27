Игорь Бутман назвал Петербург лучшим городом Земли

Народный артист России Игорь Бутман в день 65-летия рассказал о любви к Санкт-Петербургу, назвав его лучшим городом на Земле, пути в джаз и подготовке юбилейной программы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Музыкант стал героем видеопроекта «Культурный дневник». Он родился у Пяти углов, на улице Ломоносова, а в 11 лет поступил в музыкальную школу на кларнет. Позже в училище имени Римского-Корсакова Бутман увлекся саксофоном и учился у Геннадия Гольштейна.

Еще студентом он попал в ансамбль Давида Голощекина. Затем год работал в оркестре Олега Лундстрема и три года — в ансамбле «Аллегро» Николая Левиновского. После этого уехал в США, где учился в Беркли. С 1999 года Бутман организует международные фестивали, чтобы знакомить зрителей с джазом.

«Джаз дает то, чего нет в других жанрах. У тебя появляются совершенно другие эмоции, мозг отбрасывает все лишнее, и человек по-настоящему отдыхает», — рассказал Бутман.

В Петербурге музыкант создал клуб в здании XVIII века — Служебном корпусе Придворного конюшенного ведомства. Там проходят концерты, мастер-классы и джем-сейшены. На юбилейном концерте 1 ноября выступят Сергей Мазаев, Варвара Убель, Фантине, Лариса Долина и Шаман. Совместные номера с Шаманом прозвучат в джазовом стиле.

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