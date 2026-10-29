Александра Блока экстрадировали в США: его обвиняют во взломе Nomad

Предварительно известно, что в 2022 году Блок обнаружил в программном обеспечении Nomad уязвимость, которая позволяла получать криптовалюту, не внося денег. Сначала он провел шесть пробных операций, а затем вывел активы более чем на 2,8 млн долларов. Благодаря его действиям о дыре в системе узнали другие пользователи — всего из платформы ушло свыше 186 млн долларов.

Полученные средства Блок переводил между кошельками, заметая следы. Спустя несколько дней он связался с представителем Nomad и предложил вернуть часть криптовалюты — в обмен на вознаграждение в 500 тысяч долларов за найденную ошибку. Но после начала переговоров он перестал выходить на связь, и компания обратилась в полицию.

49-летнего Блока задержали в мае в израильском аэропорту Бен-Гурион — он собирался вылететь в Россию, а 29 октября его передали властям США. В Израиль он репатриировался еще в 2017 году под фамилией Гуревич, а в 2025 году получил новый паспорт и стал Блоком.

В Штатах ему предъявили обвинения по восьми эпизодам, включая компьютерные преступления и отмывание денег: по самым тяжким статья предусматривает до 20 лет.

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