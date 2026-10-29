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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов напрямую обсуждать сложные вопросы, в том числе те, которые касаются территорий, напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают « Вести » со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Он отметил, что только встреча России и Украины на высшем уровне может придать переговорам новое качество.

Также Сибига добавил, что для ускорения процесса урегулирования конфликта необходимо использовать все каналы.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский впервые допустил обсуждение требований России о гарантиях безопасности. До этого Киев и его европейские союзники категорически отвергали это предложение.

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