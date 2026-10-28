Глава киевского режима Владимир Зеленский впервые допустил обсуждение требований России о гарантиях безопасности. До этого Киев и его европейские союзники категорически отвергали это предложение, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Зеленский заявил, что может обсудить требования России о гарантиях безопасности после урегулирования конфликта. Однако для начала он надеется обеспечить безопасность Украины.

Такое заявление главы киевского режима прозвучало на фоне возобновления контактов России и США. После переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом появилась информация, что трехсторонние переговоры могут пройти уже в ноябре.

Зеленский надеется, что на встрече России, США и Украины, которая предположительно может состояться в Абу-Дабу, будут обсуждать морское и энергетическое перемирие, а также безопасность Украины.

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