На Новорижском шоссе открылся премиальный офис СберПервого площадью 450 кв м

На Новорижском шоссе, одном из самых востребованных загородных направлений Подмосковья, открылся офис для клиентов СберПервого. Теперь премиальный формат обслуживания банка доступен в непосредственной близости от места жизни и отдыха резидентов коттеджного поселка «Агаларов Эстейт».

В новом офисе можно обсудить с персональным банкиром инвестиционную стратегию, налоговое планирование, покупку драгоценных металлов или недвижимости, открытие личного фонда и любые вопросы по управлению семейным капиталом. А еще — конфиденциально провести свою собственную встречу.

Офис занимает отдельное четырехэтажное здание общей площадью более 450 квадратных метров. Мебель и скульптуры в интерьере выполнены в фирменных цветах.

Особое место в пространстве занимает современное искусство, представленное на ярмарке Cosmoscow. Стены нулевого этажа украшает живопись Дарьи Барыбиной («Кораблик») и Георгия Хомича («Сон в летнюю ночь»), а также линогравюра Дмитрия Кадынцева («Транзит»). Художников объединяет внимание к образам на границе реальности и воображения: их работы не диктуют готовый сюжет, а оставляют зрителю пространство для собственного прочтения.

«Премиальный банк сегодня — это не просто точка на карте, а среда, которая окружает человека там, где проходит его жизнь. Открывая этот офис, мы руководствовались именно этой логикой: самый ценный ресурс наших клиентов — время, поэтому сервис должен следовать за человеком и встраиваться в его привычный уклад. Не случайно пространство наполнено современным искусством: и управление капиталом, и искусство — это всегда разговор о ценностях, вкусе и умении смотреть на годы вперед. Уверен, что для жителей этой локации офис станет естественным продолжением дома — местом, где значимые решения принимаются в доверительной атмосфере», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.