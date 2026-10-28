Стало скучно: пьяная жительница Алтая вызвала полицию для продолжения застолья
Заскучавшая пьяная жительница Алтая вызвала сотрудников полиции для продолжения застолья, сообщается на сайте управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Жительница Заринского района позвонила по номеру «112» и заявила, что ее избивают двое мужчин. Не прошло и десяти минут, как она позвонила снова. На этот раз женщина утверждала, что в доме пожар, она не может выбраться и задыхается.
Экстренные службы оперативно отреагировали на оба сообщения. Прибыв на место, сотрудники поняли, что информация от звонившей не соответствует действительности. Гражданка объяснила, что пила алкоголь и ей стало скучно. Поэтому она вызвала полицию и предложила сотрудникам составить ей компанию.
В отношении местной жительницы составили два административных протокола по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов спецслужб).
Мировой судья судебного участка Заринского района за совершение каждого правонарушения назначил женщине наказание наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.
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