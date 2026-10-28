Число жертв столкновения поездов в Испании увеличилось до 68

Глава региона Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе, где произошло столкновение двух поездов, заявил, что число жертв трагедии выросло до 68, сообщает ТАСС .

«По последним данным, речь идет о 68 погибших», — заявил он журналистам.

Также известно, что в катастрофе погибла бывший министр труда Испании Фатима Баньес.

Всего в столкнувшихся поездах находились более 540 пассажиров. Посольство РФ в Испании сообщило, что не получало обращений от россиян в связи с данной аварией.

В среду утром неподалеку от Толедо один скоростной поезд врезался в хвостовую часть другого. После удара два вагона одного из составов сошли с рельсов. Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка.

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