В Мытищах два частных дома горят на площади 1000 «квадратов»
Фото - © Официальный канал РЕН ТВ в Telegram
В подмосковных Мытищах горят два частных дома — огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, сначала загорелся двухэтажный частный дом, после чего пламя перекинулось на соседнее здание.
Пожар произошел на 1-й Крестьянской улице. На опубликованных кадрах видно огненное зарево, рядом с которым стоял мужчина и периодически чесал голову.
На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.
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