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В Мытищах два частных дома горят на площади 1000 «квадратов»

В подмосковных Мытищах горят два частных дома — огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

По его данным, сначала загорелся двухэтажный частный дом, после чего пламя перекинулось на соседнее здание.

Пожар произошел на 1-й Крестьянской улице. На опубликованных кадрах видно огненное зарево, рядом с которым стоял мужчина и периодически чесал голову.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами.

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