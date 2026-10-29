В Сочи владельца покусавших ребенка хаски засудили на 15 миллионов рублей

Адлерский районный суд Сочи обязал Романа Цыганкова выплатить 15 млн рублей компенсации морального вреда ребенку, которого в 2025 году покусали его хаски, сообщает «Царьград» .

Иск от имени несовершеннолетнего сына подал Валентин Королев. Решение пока не вступило в законную силу, уточнила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Адлерский районный суд города Сочи рассмотрел дело по иску Валентина Королева, который действовал от имени своего несовершеннолетнего сына, против Романа Цыганкова, владельца собак породы хаски, с требованием о возмещении морального ущерба. Иск был полностью удовлетворен, и суд постановил взыскать с ответчика 15 миллионов рублей в пользу истца», — сообщила пресс-служба.

Ребенок сначала лечился в Краснодаре, затем его перевезли в Москву, где он прошел интенсивный хирургический этап лечения. Ему требуется длительная и дорогая реабилитация.

48-летний Цыганков на допросе сообщил, что некоторое время до трагедии не кормил питомцев. После нападения на мальчика животных усыпили.

Суд также приговорил владельца собак к полутора годам ограничения свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.