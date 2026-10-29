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«Хватит мне красоток»: Дибров заявил, что устал от красивых девушек

Культура
Алексей Майшев

Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что устал от красивых девушек. Об этом он заявил на премьере сериала «Красота», пишет Super.ru.

По его словам, строить отношения стоит с той женщиной, с которой прежде всего будет о чем поговорить.

«Выбирая супругу, прежде всего выбирай собеседницу. Это качество тебе понадобится больше остальных. Хватит мне красоток. Катя ослепительно красива, но при этом она — собеседница», — подчеркнул Дибров.

На вопрос о совместном ребенке влюбленные ответили кратко: телеведущий напомнил, что на двоих у них шестеро несовершеннолетних детей, и сначала стоит подумать о том, чтобы поставить их на ноги. Со свадьбой Дибров тоже пока не торопится.

Ранее Дибров говорил, что готов стать отцом и после 80 лет — вдохновившись опытом Анатолия Кашпировского.

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